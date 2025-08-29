Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Действует как агент Кремля: неожиданные слова о Дональде Трампе

0:49
Правда ТВ

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза резко высказался в адрес Дональда Трампа. В интервью Portugal Pulse он сравнил американского лидера с "советским или российским агентом". По словам де Соузы, действия Трампа дают стратегическое преимущество Москве.

Политик отметил, что США перестали вести себя как союзник Запада. Теперь Вашингтон, по его словам, скорее играет роль арбитра и предпочитает договариваться напрямую с Россией, исключая из диалога Украину и европейские страны.

Напомню, сам Трамп недавно заявил, что готов прибегнуть к "очень серьезным мерам", если темпы мирного урегулирования на Украине его не устроят. При этом он подчеркнул, что хочет завершить конфликт как можно скорее.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
