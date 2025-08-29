Неожиданный адресат обвинений: тренер Валиевой назвал виновного в её судьбе

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин обвинил бывшего президента МОК Томаса Баха в том, что он "уничтожил" Камилу Валиеву. В интервью RTVI Жулин сказал, что именно с его решений спорт превратился в политику.

Он напомнил о ситуации на Олимпиаде в Пекине в 2022 году, когда Валиеву, по его словам, сломали, а вместе с ней и тренера Этери Тутберидзе. Жулин задался вопросом, какое право имел Бах вмешиваться в судьбу спортсменки.

Тренер также упомянул президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяна Коу, которого назвал русофобом. По его словам, без российских спортсменов мировые титулы теряют смысл, ведь сильнейшие теперь соревнуются только внутри страны.

Напомню, Камила Валиева дисквалифицирована решением CAS на четыре года. Ее результаты с конца 2021 года аннулированы, а сборная России лишилась золота Олимпиады в Пекине. В ее пробе нашли запрещенный препарат.