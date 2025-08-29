Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Бензина нет: еще один регион России встал в очереди к пустым колонкам

К списку регионов, где водители жалуются на нехватку бензина, присоединился Хабаровский край. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Жители Советской Гавани и соседних районов приезжают на заправки и видят таблички: "АИ-92 и АИ-95 нет в наличии". Остатки 92-го есть, но купить его могут только юрлица. Для простых граждан топливо недоступно. АИ-95 исчез полностью — и для компаний, и для частных покупателей.

Недавно похожая ситуация возникла в Сахалинской области, где власти ограничили продажу бензина населению, оставив топливо для спецтранспорта. А в Приморье появились очереди на АЗС — местные чиновники объясняли это искусственным ажиотажем.

Эксперты связывают кризис с проблемами поставок и ремонтом НПЗ, пострадавших от атак дронов. При этом цены на бирже растут, а закрытая статистика только подогревает тревогу. В итоге и компании, и водители стараются заправиться впрок.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
