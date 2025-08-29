С 1 сентября зарплаты россиян меняются: что теперь нельзя отнять у работника

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, которые напрямую касаются зарплат. Теперь работодатель не сможет урезать месячный заработок больше чем на 20%. Об этом рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Она подчеркнула, что новая норма защитит работников от лишения премий и других необоснованных удержаний.

Кроме того, изменения затронут и подростков. С нового учебного года ребята с 14 лет смогут официально работать в выходные дни во время летних каникул. Делать это они смогут через службу занятости или в составе студотряда.

Есть и другие новшества. Минимальная надбавка за ночные смены теперь установлена по всей стране — не меньше 20% от часовой ставки. Также в расчет отпускных, командировочных и пособий будут включать все премии и надбавки.

Таким образом, осень принесет россиянам новые гарантии и более прозрачные правила начисления зарплат.