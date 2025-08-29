Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

С 1 сентября зарплаты россиян меняются: что теперь нельзя отнять у работника

1:04
Правда ТВ

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, которые напрямую касаются зарплат. Теперь работодатель не сможет урезать месячный заработок больше чем на 20%. Об этом рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Она подчеркнула, что новая норма защитит работников от лишения премий и других необоснованных удержаний.

Кроме того, изменения затронут и подростков. С нового учебного года ребята с 14 лет смогут официально работать в выходные дни во время летних каникул. Делать это они смогут через службу занятости или в составе студотряда.

Есть и другие новшества. Минимальная надбавка за ночные смены теперь установлена по всей стране — не меньше 20% от часовой ставки. Также в расчет отпускных, командировочных и пособий будут включать все премии и надбавки.

Таким образом, осень принесет россиянам новые гарантии и более прозрачные правила начисления зарплат.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.