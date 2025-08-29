Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Россия раскрыла Китаю то, что всегда берегла: неожиданный подарок с двойным дном

Россия готова поделиться с Китаем своими самыми современными авиадвигателями. Такое заявление сделал глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Китайские СМИ пишут, что это стало неожиданностью для Пекина, ведь Москва крайне редко открывает доступ к своим передовым технологиям.

Аналитики считают, что шаг показывает стремление России укрепить стратегическое партнерство с Китаем. Но в Кремле ждут и встречных шагов. Эксперты отмечают, что проект может открыть новые возможности для отношений двух стран, однако на реализацию уйдут большие деньги и время.

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит, что Владимир Путин готовится к визиту в Китай. По его словам, поездка будет беспрецедентной. После нее у российского лидера в планах участие в Восточном экономическом форуме.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
