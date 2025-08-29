Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Вторичка теряет в цене: в трети регионов России квартиры подешевели

Банк России зафиксировал падение цен на вторичное жильё сразу в трети регионов страны. По данным за апрель-июнь 2025 года, снижение отмечено в 27 субъектах из 83.

Сильнее всего подешевели квартиры в Калужской области — на 10 процентов, до 92 тысяч рублей за квадрат. В Краснодарском крае стоимость упала на 9 процентов, до 175,5 тысячи, в Мурманской области — на 5 процентов, до 84 тысяч рублей. В списке также Тверская область, Калмыкия, Тыва и Еврейская автономная область.

Эксперты называют главной причиной слабый спрос из-за высоких ставок по кредитам. Покупатели чаще выбирают новостройки с льготными программами. Продавцам вторички пришлось снижать цены после долгого периода роста. По данным агентства "Этажи", средний торг этим летом достиг рекордных 6,5 процента, что подтверждает готовность владельцев делать уступки ради сделки.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
