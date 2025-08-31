Диета драной кошки не работает так, как обещают: подводные камни самой спорной системы питания

Эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско рассказала, чем опасна так называемая "диета драной кошки", основанная на употреблении консервов и продуктов без термической обработки. В эфире радио Sputnik она отметила: питаться так каждый день тяжело психологически, человек быстро теряет удовольствие от еды и начинает добирать эмоции сладким.

По словам врача, похудение на такой диете возможно, но связано оно не с "чудодейственным эффектом", а лишь с урезанием калорийности. При этом рацион не помогает лечить экзему или псориаз. Для таких заболеваний нужна сбалансированная и разнообразная еда с ограничением жиров и простых углеводов.

Тараско подчеркнула, что в "диете драной кошки" не хватает каш, цельнозерновых продуктов и клетчатки, а консервов там слишком много. Составить безопасное меню в таких условиях крайне сложно. Эксперт посоветовала отказаться от подобного питания.