Тысячи россиян теряют до 45 тысяч рублей: многие не знают об этом вычете

Россияне могут вернуть часть денег, потраченных на образование, пояснил "Газете.Ru" экономист Игорь Балынин. По его словам, налоговый вычет может составить около 45 тысяч рублей.
Максимальная сумма расходов, с которых разрешено получить возврат, — 150 тысяч рублей за собственное обучение и 110 тысяч рублей на каждого ребёнка. В эту категорию входят также расходы на образование брата, сестры, мужа или жены, но только если они учатся очно. Возраст детей или братьев и сестёр при этом не должен превышать 24 лет.
Балынин привёл пример: если в 2024 году оплатить своё обучение на 170 тысяч, сына-студента — на 250 тысяч и младшего ребёнка в кружке — на 90 тысяч, к вычету можно заявить 150, 110 и 90 тысяч соответственно. Итоговая сумма возврата по налогу составит около 45,5 тысячи рублей. Для оформления потребуется справка об оплате из учебного заведения, если данные не были переданы в налоговую напрямую.