Apple готовит чистку: какие гаджеты пропадут из магазинов этой осенью

Издание 9to5Mac сообщает: Apple готовится убрать из продажи сразу несколько моделей устройств после выхода нового iPhone 17. По прогнозам журналистов, уже этой осенью из магазинов исчезнут iPhone 15, iPhone 15 Plus, а также iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Эти смартфоны уберут из Apple Store сразу после презентации.

Кроме того, компания, скорее всего, прекратит выпуск умных часов Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2 — их заменят новые поколения. Под обновление попадут и наушники: вместе с анонсом AirPods Pro 3 производство второй версии "прошек" остановят.

Таким образом, Apple планирует отказаться минимум от семи продуктов — четырёх iPhone, двух моделей часов и одних наушников. В продаже останутся устройства новых серий: iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, а также линейка iPhone 17, включая версии Air, Pro и Pro Max. Презентация намечена на 9 сентября.