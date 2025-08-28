Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Врач предложил: мать Тимати ответила на скандал вокруг своего участия в родах невестки

Симона Черноморская прокомментировала своё участие в родах невестки Валентины Ивановой. Мать рэпера Тимати объяснила ситуацию с перерезанием пуповины во время появления на свет внучки Эммы.

Черноморская заявила, что инициатива исходила от медицинского персонала, а не от неё самой. Она выразила недоумение по поводу активного обсуждения этого момента в социальных сетях.

По её словам, врач сам предложил ей выполнить эту процедуру.

65-летняя женщина также ответила на вопросы о взаимоотношениях с невесткой. Черноморская отметила, что хорошо понимает Валентину, но они разные по характеру.

На предположения о внешнем сходстве она иронично ответила, что не является эталоном вкуса для своего сына.

Ранее пользователи критиковали Черноморскую за чрезмерное вмешательство в жизнь сына. Роды состоялись 2 августа, это третий ребёнок Тимати и первый для Валентины Ивановой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
