Юлия Куварзина раскрыла детали похорон Алексея Аптовцева: фото с кладбища

Актриса Юлия Куварзина посетила похороны бывшего супруга Алексея Аптовцева и показала его место захоронения.
Церемония прощания с актёром сериала "Склифосовский" состоялась 27 августа на Саввинском кладбище в Балашихе.
Куварзина поделилась снимком могилы в личном блоге, сопроводив его эмоциональным прощанием. Она отметила, что Аптовцев ушёл из жизни мучительно рано, всего за неделю до своего 50-летия.
Причиной смерти стал рак поджелудочной железы, диагностированный весной 2024 года.
Актёры познакомились во время работы в Театре на Таганке и состояли в отношениях более девяти лет. Их брак официально был зарегистрирован в 2008 году, а через два месяца у пары родилась дочь Лиза.
Несмотря на развод в 2013 году, Куварзина сохранила тёплые чувства к бывшему супругу.
Отпевание Аптовцева прошло в Церкви Преображения Господня. На церемонии присутствовали близкие, друзья и коллеги актёра по театру и кино.