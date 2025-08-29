Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Юлия Куварзина раскрыла детали похорон Алексея Аптовцева: фото с кладбища

1:10
Правда ТВ

Актриса Юлия Куварзина посетила похороны бывшего супруга Алексея Аптовцева и показала его место захоронения.

Церемония прощания с актёром сериала "Склифосовский" состоялась 27 августа на Саввинском кладбище в Балашихе.

Куварзина поделилась снимком могилы в личном блоге, сопроводив его эмоциональным прощанием. Она отметила, что Аптовцев ушёл из жизни мучительно рано, всего за неделю до своего 50-летия.

Причиной смерти стал рак поджелудочной железы, диагностированный весной 2024 года.

Актёры познакомились во время работы в Театре на Таганке и состояли в отношениях более девяти лет. Их брак официально был зарегистрирован в 2008 году, а через два месяца у пары родилась дочь Лиза.

Несмотря на развод в 2013 году, Куварзина сохранила тёплые чувства к бывшему супругу.

Отпевание Аптовцева прошло в Церкви Преображения Господня. На церемонии присутствовали близкие, друзья и коллеги актёра по театру и кино.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.