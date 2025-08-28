Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Жена Джигана готовится к съёмкам в кино с дочерью: что известно

Оксана Самойлова сообщила о начале своей кинокарьеры вместе с дочерью Леей. Об этом блогер рассказала на премии VOICE Influencer Awards 2025 в Москве.

По словам звезды, съёмки картины с их участием начнутся уже в сентябре.

Самойлова отметила разное отношение своих дочерей к публичности. Старшая дочь Ариела сознательно избегает внимания, в то время как Лея активно стремится к актёрской профессии.

Девочка получила главную детскую роль в проекте. Сама блогер исполнит эпизодическую роль. Она призналась, что съёмочный процесс оказался физически сложнее ожидаемого.

В качестве примера Самойлова привела десятичасовой рабочий день, из которого пять часов пришлось провести в ожидании в гримёрном вагончике.

Райдер звезды оказался скромным — кофе и простые блюда вроде картошки с хлебом.

Самойлова сравнила неожиданный переход из блогерства в актёрскую профессию с естественным продолжением карьеры, отметив, что воспринимает это как новый интересный опыт.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
