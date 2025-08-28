Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Сбежал с подсолнухами: как провал дегустации Макаревича* в Батуми испортил вечер артиста

0:58
Правда ТВ

Андрей Макаревич* провёл дегустацию авторского вина в батумском винном баре. Однако организовать полный зал артисту не удалось.

Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на гостей, площадка оставалась полупустой. Многие поклонники предпочли посетить в этот же день концерт Земфиры*, которая выступала в Батуми.

Низкая посещаемость заметно расстроила музыканта. Он исполнил всего три композиции, поблагодарил присутствующих, и отказался от дальнейшего общения.

Получив в подарок три подсолнуха, Макаревич досрочно покинул мероприятие.

После начала СВО певец переехал из России и продал всю местную недвижимость. В 2025 году у него обнаружили тайный дом в Подмосковье, но представитель артиста заявил о его продаже.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.