Сбежал с подсолнухами: как провал дегустации Макаревича* в Батуми испортил вечер артиста

Андрей Макаревич* провёл дегустацию авторского вина в батумском винном баре. Однако организовать полный зал артисту не удалось.
Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на гостей, площадка оставалась полупустой. Многие поклонники предпочли посетить в этот же день концерт Земфиры*, которая выступала в Батуми.
Низкая посещаемость заметно расстроила музыканта. Он исполнил всего три композиции, поблагодарил присутствующих, и отказался от дальнейшего общения.
Получив в подарок три подсолнуха, Макаревич досрочно покинул мероприятие.
После начала СВО певец переехал из России и продал всю местную недвижимость. В 2025 году у него обнаружили тайный дом в Подмосковье, но представитель артиста заявил о его продаже.
* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента