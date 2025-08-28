Микки Маус в квартире: что угрожает идеальным отношениям Семенович с женатым бойфрендом

Правда ТВ

Анна Семенович и Денис Шреер столкнулись с бытовой проблемой в своих отношениях. Как рассказала певица, причиной периодических ссор становится таинственное исчезновение сладостей по ночам.

Семенович в шутливой форме обвинила в этом "большую мышь" или "Микки Мауса". Её слова приводит Super.ru.

Однако её бойфренд Денис Шреер поспешил заверить, что на самом деле между ними нет серьёзных поводов для конфликтов.

Пара действительно планирует узаконить свои отношения в следующем году. Торжество будет камерным — только для самых близких людей.

В настоящее время Шреер завершает процесс развода с гражданской женой из Германии. Как отмечает Семенович, процедура затянулась из-за раздела совместно нажитого имущества.