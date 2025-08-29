Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Как защититься от слухов: три шага для спокойной жизни

Системный семейный психолог Татьяна Потемкина рассказала, как лучше всего справляться со сплетнями. В беседе с Pravda. Ru она отметила: оптимальная стратегия — это прямой разговор с человеком, который распространяет слухи. Но важно снизить свою эмоциональную вовлечённость, ведь многие получают удовольствие от манипуляций.

По словам специалиста, иногда достаточно честного и спокойного диалога. В других случаях стоит объединиться с коллегами или выразить общее недовольство. Если же разговор не помогает, можно выбрать игнорирование или предупредить о возможных последствиях.

Потемкина подчеркнула: нужно трезво оценивать ситуацию и понимать, с кем имеешь дело. Если же слухи мешают работе и портят атмосферу в коллективе, тогда следует подключать руководство или отдел кадров.

