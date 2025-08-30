Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ни кусочка нельзя: почему продукты с плесенью смертельно опасны

Нутрициолог Юлия Шарапова назвала одну из самых опасных привычек хозяек — есть продукты с плесенью. В беседе с Pravda. Ru она подчеркнула: даже если испортилась лишь часть ягод или фруктов, заражена вся партия.

По словам специалиста, выбрасывать нужно и домашние продукты, на которых начался процесс порчи. В них скапливается гистамин, который может вызвать аллергию и нанести вред организму.

Шарапова отметила: если случайно съесть небольшой кусочек, серьёзных последствий не будет, можно принять сорбент. Но пользы для организма всё равно не будет. Эксперт советует избавляться от таких продуктов безжалостно.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
