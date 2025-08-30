Ни кусочка нельзя: почему продукты с плесенью смертельно опасны

Нутрициолог Юлия Шарапова назвала одну из самых опасных привычек хозяек — есть продукты с плесенью. В беседе с Pravda. Ru она подчеркнула: даже если испортилась лишь часть ягод или фруктов, заражена вся партия.

По словам специалиста, выбрасывать нужно и домашние продукты, на которых начался процесс порчи. В них скапливается гистамин, который может вызвать аллергию и нанести вред организму.

Шарапова отметила: если случайно съесть небольшой кусочек, серьёзных последствий не будет, можно принять сорбент. Но пользы для организма всё равно не будет. Эксперт советует избавляться от таких продуктов безжалостно.