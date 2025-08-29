Популярный утренний ритуал оказался бессмысленным: врач развеяла миф

Диетолог Аманда Фигейредо развеяла миф о пользе стакана тёплой воды сразу после пробуждения. В интервью изданию Terra она сказала, что научных доказательств влияния этой привычки на ускорение обмена веществ или улучшение пищеварения нет.
По словам врача, важнее не температура напитка, а сам факт регулярного потребления жидкости. Организму одинаково полезна и тёплая, и холодная вода — главное, чтобы человек поддерживал нормальный уровень гидратации.
Фигейредо напомнила: мода на тёплую воду утром распространилась по всему миру, но её эффект сильно преувеличен. Реальную пользу приносит лишь достаточное количество воды в течение дня.