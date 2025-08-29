Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Популярный утренний ритуал оказался бессмысленным: врач развеяла миф

0:47
Правда ТВ

Диетолог Аманда Фигейредо развеяла миф о пользе стакана тёплой воды сразу после пробуждения. В интервью изданию Terra она сказала, что научных доказательств влияния этой привычки на ускорение обмена веществ или улучшение пищеварения нет.

По словам врача, важнее не температура напитка, а сам факт регулярного потребления жидкости. Организму одинаково полезна и тёплая, и холодная вода — главное, чтобы человек поддерживал нормальный уровень гидратации.

Фигейредо напомнила: мода на тёплую воду утром распространилась по всему миру, но её эффект сильно преувеличен. Реальную пользу приносит лишь достаточное количество воды в течение дня.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.