Популярный утренний ритуал оказался бессмысленным: врач развеяла миф

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Диетолог Аманда Фигейредо развеяла миф о пользе стакана тёплой воды сразу после пробуждения. В интервью изданию Terra она сказала, что научных доказательств влияния этой привычки на ускорение обмена веществ или улучшение пищеварения нет.

По словам врача, важнее не температура напитка, а сам факт регулярного потребления жидкости. Организму одинаково полезна и тёплая, и холодная вода — главное, чтобы человек поддерживал нормальный уровень гидратации.

Фигейредо напомнила: мода на тёплую воду утром распространилась по всему миру, но её эффект сильно преувеличен. Реальную пользу приносит лишь достаточное количество воды в течение дня.