Певица Анна Дзюба, известная как Aнна Asti, столкнулась с напряжением в профессиональных отношениях.

По информации Telegram-канала "Свита короля", коллеги по шоу-бизнесу начали избегать артистку.

Анонимный источник утверждает, что причина заключается в сложном характере исполнительницы. По его словам, Asti постоянно жалуется на тяжёлую судьбу и утверждает, что её никто не любит.

Особое недоумение вызывает противоречие между строгим отношением певицы к собственному коллективу и её поведением в влиятельном окружении.

На людях с связями и деньгами она, по информации источника, "играет бедную сиротку".

Несмотря на признание таланта артистки, её манера общения постепенно отталкивает коллег. Источник характеризует общее настроение вокруг Asti как напряжённое.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
