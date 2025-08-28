Коллеги избегают Анну Asti: раскрыта неприятная правда о поведении певицы

Певица Анна Дзюба, известная как Aнна Asti, столкнулась с напряжением в профессиональных отношениях.
По информации Telegram-канала "Свита короля", коллеги по шоу-бизнесу начали избегать артистку.
Анонимный источник утверждает, что причина заключается в сложном характере исполнительницы. По его словам, Asti постоянно жалуется на тяжёлую судьбу и утверждает, что её никто не любит.
Особое недоумение вызывает противоречие между строгим отношением певицы к собственному коллективу и её поведением в влиятельном окружении.
На людях с связями и деньгами она, по информации источника, "играет бедную сиротку".
Несмотря на признание таланта артистки, её манера общения постепенно отталкивает коллег. Источник характеризует общее настроение вокруг Asti как напряжённое.