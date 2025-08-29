Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ад на Солнце: за сутки там появилось 100 новых пятен

Учёные фиксируют необычную активность на Солнце. В области №4197 всего за сутки появилось около ста новых пятен. В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что там буквально "творился ад" весь день.

При этом специалисты отмечают странность: несмотря на резкий рост пятен, вспышек за сутки не зафиксировано. Куда уходит накопленная энергия — пока непонятно. Это вызывает недоумение у исследователей.

Учёные предполагают, что светило может копить силы для мощных взрывов. И если прогноз верен, в ближайшее время Землю могут ждать неприятные сюрпризы, ведь самые активные области сейчас направлены именно в сторону нашей планеты.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
