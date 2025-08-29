Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Редкий кадр: Чулпан Хаматова читает стихи с младшей дочерью в Латвии

0:48
Правда ТВ

Актриса Чулпан Хаматова опубликовала в социальных сетях личное видео с младшей дочерью.

В ролике они вместе читают стихотворение Юрия Левитанского "Утро — вечер". Запись появилась в сторис Instagram* дочери актрисы, 15-летней Ии.

Девочка подписала видео трогательным признанием в адрес матери.

"Люблю тебя, самая лучшая мама", — написала Ия.

Она является младшей дочерью Хаматовой от брака с режиссёром Александром Шейном.

Актриса уже несколько лет проживает в Латвии вместе с семьёй. Она продолжает театральную карьеру и гастролирует по европейским странам. 

* cоцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.