Редкий кадр: Чулпан Хаматова читает стихи с младшей дочерью в Латвии

Актриса Чулпан Хаматова опубликовала в социальных сетях личное видео с младшей дочерью.
В ролике они вместе читают стихотворение Юрия Левитанского "Утро — вечер". Запись появилась в сторис Instagram* дочери актрисы, 15-летней Ии.
Девочка подписала видео трогательным признанием в адрес матери.
"Люблю тебя, самая лучшая мама", — написала Ия.
Она является младшей дочерью Хаматовой от брака с режиссёром Александром Шейном.
Актриса уже несколько лет проживает в Латвии вместе с семьёй. Она продолжает театральную карьеру и гастролирует по европейским странам.
* cоцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ