Редкий кадр: Чулпан Хаматова читает стихи с младшей дочерью в Латвии

Правда ТВ

Актриса Чулпан Хаматова опубликовала в социальных сетях личное видео с младшей дочерью.

В ролике они вместе читают стихотворение Юрия Левитанского "Утро — вечер". Запись появилась в сторис Instagram* дочери актрисы, 15-летней Ии.

Девочка подписала видео трогательным признанием в адрес матери.

"Люблю тебя, самая лучшая мама", — написала Ия.

Она является младшей дочерью Хаматовой от брака с режиссёром Александром Шейном.

Актриса уже несколько лет проживает в Латвии вместе с семьёй. Она продолжает театральную карьеру и гастролирует по европейским странам.

* cоцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ