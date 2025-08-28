Дизайнер Лебедев раскрыл свой секрет: как он живёт без одного важного органа

Российский дизайнер Артемий Лебедев сообщил об удалении желчного пузыря в выпуске своего шоу "Ответошная". К такому откровению блогера побудил вопрос от 24-летнего подписчика.

Молодой человек интересовался последствиями подобной операции. Лебедев заявил, что живёт без этого органа более 15 лет. Он утверждает, что не замечает никаких изменений и не соблюдает диету.

По словам дизайнера, он употребляет острую пищу и кофе без ограничений. Лебедев назвал холецистэктомию второй по популярности операцией в мире.

При этом он подчеркнул важность профессиональной медицинской консультации. Окончательное решение о хирургическом вмешательстве должен принимать лечащий врач.