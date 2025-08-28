Бизнес в России: Алла Пугачёва продлила ИП несмотря на отъезд

Певица Алла Пугачёва сохранила юридический статус индивидуального предпринимателя на территории России.

Актуальные сведения о её регистрации были поданы в налоговую службу в начале августа. Данная информация, по сообщению РИА Новостей, подтверждается официальными документами.

Предпринимательская деятельность артистки была зарегистрирована ещё в декабре 2004 года.

Основным видом экономической деятельности значится работа в сфере художественного творчества. Это позволяет легально заниматься творческими проектами и получать доход.

Решение сохранить ИП вызвало широкий резонанс в медиапространстве. Это произошло на фоне её отъезда в Израиль осенью 2022 года. Тогда её заявления вызвали волну критики в социальных сетях.

Несмотря на непродолжительный визит в ноябре 2023 года, певица продолжает проживать за рубежом. При этом её бизнес-статус в РФ остаётся полностью легализованным после недавней подачи документов в Социальный фонд.