Американцы признали: российские ракеты — пример точности и технологий

Правда ТВ

Американское издание The National Interest пишет, что российские ракеты "Калибр" и Х-35 подтверждают статус России как серьёзной военной державы. В материале отмечается, что эти разработки показывают высокую точность и технологичность флота, который многие на Западе недооценивали.

Журнал напоминает, что недавно ВМФ России провёл крупные учения в Японском море, где были пуски ракет Х-35 комплекса "Уран" и "Калибр-НК". Автор подчёркивает: оба комплекса отражают курс Москвы на асимметричную войну, когда удары наносятся по морским и наземным целям с моря.

"Калибр" имеет дальность более 1500 километров и способен поражать стратегические объекты, тогда как Х-35 остаётся более простым и универсальным тактическим оружием. Вместе они обеспечивают многоуровневую оборону и гибкость в боевых операциях. Ранее TNI отмечал, что именно "Калибры" стали настоящим кошмаром для Украины.