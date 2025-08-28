Киев в дыму: новые удары ВС РФ потрясли столицу Украины

Российская армия наносит новые удары по Киеву. По данным издания "Страна.ua", ракеты поразили объекты как в городе, так и в пригороде.

В Киеве прогремели мощные взрывы. С раннего утра над столицей густой дым от пожаров, их тушат с воздуха вертолётами.

Местные власти сообщают: последствия атак зафиксированы более чем в двадцати точках. Среди них Дарницкий, Днепровский, Соломенский, Шевченковский, Голосеевский, Оболонский и Деснянский районы.

О первых взрывах жители столицы заявили ещё в полночь, но тогда места ударов не назывались.