Семь человек и одна яхта: как расследование вывело на след подрывников "Северных потоков"

Правда ТВ

Немецкие СМИ сообщают новые подробности о диверсии на "Северных потоках". По данным расследования Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и телеканала ARD, следователи ФРГ установили личности семи участников подрыва газопроводов в 2022 году.

Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Еще один подозреваемый — украинский военный Всеволод К. — погиб в конце 2024 года на востоке Украины. В группу, как считают следователи, входили капитан, координатор, специалист по взрывчатке и четверо водолазов. Они добрались до места диверсии на яхте "Андромеда", вышедшей из Ростока.

Первым немцы опознали инструктора по дайвингу из Киева Владимира С. Еще один — 49-летний Сергей К. — сейчас под арестом в Италии и отвергает обвинения. Также в деле фигурирует профессиональный шкипер с поддельными паспортами и 40-летняя дайвер Валерия Т.

Журналисты отмечают: часть команды готовила теракт и против "Турецкого потока", но попытка провалилась. Следствие не исключает, что диверсия была проведена при поддержке украинских властей. Москва настаивает: подрыв "Северных потоков" прошел при участии США.