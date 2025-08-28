Украина продолжает мстить Вуди Аллену: кинорежиссёр попал под новые санкции

Киевский академический Молодой театр отказался от показа спектакля по произведению Вуди Аллена.
Как сообщает сайт aif.ru, решение было принято руководством учреждения на этой неделе. Таким образом театр присоединился к общей политике культурного бойкота.
Причиной стало участие американского постановщика в Московской неделе кино. Мероприятие прошло 24 августа, Аллен подключился к нему по видеосвязи.
Этот визит был расценён украинской стороной как сознательная поддержка действий РФ.
После этого имя режиссёра было внесено в базу сайта "Миротворец"*. Фигурантам этой базы запрещена любая культурная деятельность на территории Украины.
Ранее подобные решения уже приняли театры во Львове и Черновцах.
Отменённая постановка "Риверсайд драйв" была одной из визитных карточек столичной сцены.
* сайт "Миротворец" признан террористическим и запрещён в России