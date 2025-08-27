Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Год работы над собой: жена Петросяна рассказала, как достигла идеального веса после родов

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об успешном опыте похудения после вторых родов. Она обратилась к врачу-эндокринологу для решения проблемы с весом.

Брухунова отметила, что специалист разработала для неё индивидуальную схему питания. Это позволило сбросить вес без отказа от сладкого за год работы с врачом.

После рождения дочери женщина столкнулась с набором веса несмотря на ограничения в питании. Супруга Петросяна подчеркнула, что не стремится к стандартам красоты, а заботится о здоровье.

Брухунова призвала женщин обращаться к специалистам при подобных проблемах. Она отказалась от жёстких диет и интенсивных тренировок в пользу пилатеса и сбалансированного подхода.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
