Первое похолодание — не повод для тоски: как превратить стресс в удовольствие

Психологи советуют относиться к холодам проще и даже извлекать из них пользу. Специалист Ирина Бенетт рассказала, что лёгкий стресс от похолодания тренирует организм. Главное — как человек воспринимает ситуацию.

По её словам, если думать о холоде только в негативном ключе, настроение неизбежно падает. Но стоит превратить первые морозы в повод для уюта — и всё меняется. Например, можно придумать свой ритуал: заварить горячее какао, включить фильм и устроить себе вечер с атмосферой тепла. Даже простой видеокамин на ноутбуке добавит ощущение уюта.

Бенетт уверена: привычка находить положительное даже в переменах погоды помогает легче пережить осень и зиму.