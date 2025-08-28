Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Батарея садится быстрее, а система тормозит: к чему приводит неверный режим сна

Многие пользователи совершают одну и ту же ошибку с ноутбуками — редко их перезагружают. Эксперт по компьютерной технике Кирилл Ситнов рассказал, что при длительной работе без перезагрузки память забивается временными файлами, и устройство начинает заметно тормозить.

Он уточнил, что закрывать крышку без выключения вреда не приносит. Но есть нюансы. В режиме сна батарея продолжает разряжаться, а запуск из гибернации занимает больше времени. На старых моделях с жёстким диском перенос в режиме сна вообще мог привести к поломке, так как движущиеся детали легко повреждались.

Ситнов советует: чтобы ноутбук не замедлялся, периодически перезагружайте его и следите за режимами питания. Простая привычка способна продлить жизнь устройству и сохранить его скорость.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
