Шаман сделал массаж ног Екатерине Мизулиной в ресторане: кадры интимного момента попали в Сеть

Певец Шаман (Ярослав Дронов) сделал массаж ног своей возлюбленной Екатерине Мизулиной в ресторане.

На видео, опубликованном Telegram-каналом StarHit, пара находится за столом в компании другого мужчины.

В то время как Мизулина ведёт беседу со спутником, певец демонстрирует нежные чувства к своей избраннице.

Этот жест стал ещё одним публичным проявлением отношений пары. Напомним, что в октябре 2024 года Шаман развёлся с Еленой Мартыновой, а в начале 2025 года официально подтвердил роман с Мизулиной.

Своё признание певец сделал во время сольного концерта на "Live Арене". Тогда он пригласил Екатерину на сцену, вручил ей букет белых роз и нежно обнял при публике.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
