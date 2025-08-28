Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Когда лень — это болезнь: как распознать депрессию у животного

0:54
Правда ТВ

Если ваш питомец вдруг стал вялым, перестал играть и меньше ест — это может быть не лень, а депрессия. Об этом рассказал ветеринарный врач Сергей Середа.

По его словам, кошки и собаки переживают такие состояния почти так же, как люди. Животные становятся пассивными, теряют интерес к хозяину и даже могут отказаться от корма. Главная причина — стресс. Его вызывают болезни, смена обстановки, проблемы с питанием или даже изменение климата.

Середа отметил, что одиночество тоже нередко приводит к депрессивному состоянию у животных. Как и у людей, всё зависит от характера: одни выдерживают, другие ломаются.

Врач советует: если вы заметили такие изменения, уделяйте питомцу больше внимания и заботы, но при серьёзных проявлениях лучше обратиться к специалисту.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Шаман сделал массаж ног Екатерине Мизулиной в ресторане: кадры интимного момента попали в Сеть
Шаман сделал массаж ног Екатерине Мизулиной в ресторане: кадры интимного момента попали в Сеть
Батарея садится быстрее, а система тормозит: к чему приводит неверный режим сна
Батарея садится быстрее, а система тормозит: к чему приводит неверный режим сна
Первое похолодание — не повод для тоски: как превратить стресс в удовольствие
Первое похолодание — не повод для тоски: как превратить стресс в удовольствие
Год работы над собой: жена Петросяна рассказала, как достигла идеального веса после родов
Год работы над собой: жена Петросяна рассказала, как достигла идеального веса после родов
От подиума до улиц: неожиданные сочетания брюк и обуви станут трендом осени 2025 года
От подиума до улиц: неожиданные сочетания брюк и обуви станут трендом осени 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.