Когда лень — это болезнь: как распознать депрессию у животного

Если ваш питомец вдруг стал вялым, перестал играть и меньше ест — это может быть не лень, а депрессия. Об этом рассказал ветеринарный врач Сергей Середа.

По его словам, кошки и собаки переживают такие состояния почти так же, как люди. Животные становятся пассивными, теряют интерес к хозяину и даже могут отказаться от корма. Главная причина — стресс. Его вызывают болезни, смена обстановки, проблемы с питанием или даже изменение климата.

Середа отметил, что одиночество тоже нередко приводит к депрессивному состоянию у животных. Как и у людей, всё зависит от характера: одни выдерживают, другие ломаются.

Врач советует: если вы заметили такие изменения, уделяйте питомцу больше внимания и заботы, но при серьёзных проявлениях лучше обратиться к специалисту.