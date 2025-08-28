Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Два месяца и точка: что грозит водителям, если не слить бензин из бака

0:53
Правда ТВ

Бензин в баке автомобиля тоже имеет срок годности. Как рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов, хранить топливо в машине дольше двух месяцев нельзя.

Он пояснил, что на бензин влияют воздух, влага, перепады температур и солнечный свет. Всё это ухудшает его свойства. Поэтому после долгого простоя автомобиля старое топливо лучше слить и залить новое.

В стальных герметичных ёмкостях бензин без присадок хранится до пяти месяцев, а с присадками — до десяти. Но пластиковые канистры подходят только для кратковременного хранения, а бытовая тара и вовсе запрещена.

Эксперт подчеркнул: качество бензина напрямую зависит от условий, и экономить на этом не стоит.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
