Заставляли носить колготки: Меган Маркл в очередной раз раскритиковала жизнь в королевской семье

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вновь публично раскритиковала правила британской королевской семьи и заявила, что была вынуждена постоянно носить телесные колготки.

Согласно протоколу, женщинам из королевской семьи запрещено появляться на публике с голыми ногами в любое время года и в любой стране.

Герцогиня в интервью Bloomberg назвала это правило мелким, но показательным аспектом жизни при дворе. По её словам, это символизировало фальшь и отсутствие свободы самовыражения.

Меган Маркл отметила, что лишь после ухода от королевских обязанностей она обрела подлинную гармонию. Сейчас она может одеваться так, как хочет, и говорить правду открыто.

Это далеко не первое высказывание герцогини в адрес королевской семьи. Ранее она уже заявляла, что ей пришлось "вернуть себе собственный голос".