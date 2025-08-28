Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Заставляли носить колготки: Меган Маркл в очередной раз раскритиковала жизнь в королевской семье

0:55
Правда ТВ

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вновь публично раскритиковала правила британской королевской семьи и заявила, что была вынуждена постоянно носить телесные колготки.

Согласно протоколу, женщинам из королевской семьи запрещено появляться на публике с голыми ногами в любое время года и в любой стране.

Герцогиня в интервью Bloomberg назвала это правило мелким, но показательным аспектом жизни при дворе. По её словам, это символизировало фальшь и отсутствие свободы самовыражения.

Меган Маркл отметила, что лишь после ухода от королевских обязанностей она обрела подлинную гармонию. Сейчас она может одеваться так, как хочет, и говорить правду открыто.

Это далеко не первое высказывание герцогини в адрес королевской семьи. Ранее она уже заявляла, что ей пришлось "вернуть себе собственный голос".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.