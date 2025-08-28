Два штрафа за одно нарушение отменят: в России пересмотрят наказания для водителей

В России водителей больше не будут дважды наказывать за одно и то же нарушение. Речь идёт о случаях наезда на пешехода с причинением вреда здоровью.

Как пишут "Ведомости", правительство доработало поправки к законопроекту, который Госдума приняла в первом чтении ещё в прошлом году. Поводом стало решение Конституционного суда: он признал неконституционной практику, когда водитель одновременно получал штраф за непредоставление преимущества пешеходу и лишение прав за причинение вреда.

Эксперты отмечают, что проблема в том, что наказания часто назначают сразу на месте ДТП, когда ещё не ясно, насколько серьёзны последствия. Теперь этот пробел должны устранить.

Юристы добавляют: схожие ситуации бывают и при авариях между машинами, когда ущерб становится очевиден позже. Новый закон позволит избежать двойного наказания и корректировать ответственность более справедливо.