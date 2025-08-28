Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Самозахват парковки обернётся штрафом: в Госдуме напомнили о наказании

Жителям многоквартирных домов напомнили: самовольно закреплять парковку во дворе нельзя. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что установка шлагбаумов, цепей или других ограждений считается самозахватом земли.

За это предусмотрены штрафы: для граждан от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, а для организаций — до 200 тысяч. Если участок имеет кадастровую стоимость, наказание рассчитывается как процент от неё, но не меньше пяти тысяч.

Колунов отметил, что двор — это общая собственность жильцов, и никто не может закрепить место только за собой. Легальный способ — собрать общее собрание собственников, согласовать порядок парковки и получить разрешение у местных властей.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
