Самозахват парковки обернётся штрафом: в Госдуме напомнили о наказании

Правда ТВ

Жителям многоквартирных домов напомнили: самовольно закреплять парковку во дворе нельзя. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что установка шлагбаумов, цепей или других ограждений считается самозахватом земли.

За это предусмотрены штрафы: для граждан от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, а для организаций — до 200 тысяч. Если участок имеет кадастровую стоимость, наказание рассчитывается как процент от неё, но не меньше пяти тысяч.

Колунов отметил, что двор — это общая собственность жильцов, и никто не может закрепить место только за собой. Легальный способ — собрать общее собрание собственников, согласовать порядок парковки и получить разрешение у местных властей.