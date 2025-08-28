Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Пугачёва разлучила внука? Как решение певицы разрушило брак Никиты Преснякова

0:52
Правда ТВ

Финансовые трудности и отъезд из России могли послужить причинами развода Никиты Преснякова и Алёны Красновой.

Продюсер Леонид Дзюник, чьи слова приводит kp.ru, связал ситуацию с позицией бабушки певца, Аллы Пугачёвой. По его словам, переезд семьи за границу привёл к потере доходов.

Пресняков остался без поддержки со стороны матери, Кристины Орбакайте, и самой Пугачёвой. Их артистическая карьера в России была приостановлена.

Краснова, будучи дочерью успешного бизнесмена, привыкла к иному уровню жизни. Однако её отец также столкнулся с проблемами и не мог больше их содержать.

Высокая конкуренция в США не позволила Никите построить новую карьеру. Совокупность этих факторов и привела к краху брака.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.