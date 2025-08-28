Пугачёва разлучила внука? Как решение певицы разрушило брак Никиты Преснякова

Правда ТВ

Финансовые трудности и отъезд из России могли послужить причинами развода Никиты Преснякова и Алёны Красновой.

Продюсер Леонид Дзюник, чьи слова приводит kp.ru, связал ситуацию с позицией бабушки певца, Аллы Пугачёвой. По его словам, переезд семьи за границу привёл к потере доходов.

Пресняков остался без поддержки со стороны матери, Кристины Орбакайте, и самой Пугачёвой. Их артистическая карьера в России была приостановлена.

Краснова, будучи дочерью успешного бизнесмена, привыкла к иному уровню жизни. Однако её отец также столкнулся с проблемами и не мог больше их содержать.

Высокая конкуренция в США не позволила Никите построить новую карьеру. Совокупность этих факторов и привела к краху брака.