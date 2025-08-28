Почему даже кофе не спасает от сонливости: в чём скрытая причина

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Почему нас клонит в сон днём, даже если мы выпили кофе? Объяснение дал доктор биологических наук Владимир Дорохов. Он напомнил, что у человека есть два биологических ритма — ночной и дневной. Поэтому желание поспать после обеда — вполне естественно.

По словам специалиста, короткий дневной сон полезен. Но отдых не должен превышать получаса. Иначе организм переходит в глубокую стадию сна, что потом мешает нормально заснуть ночью.

Дорохов советует дремать только до четырёх часов дня. Поздний сон может нарушить ночной отдых. А тем, кто и так страдает бессонницей, лучше вовсе отказаться от дневного сна.

Эксперт подчеркнул: короткая пауза днём помогает восстановить силы и повышает работоспособность, но при условии, что всё сделано вовремя и в меру.