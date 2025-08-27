Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

От подиума до улиц: неожиданные сочетания брюк и обуви станут трендом осени 2025 года

Этой осенью в моду возвращаются яркие сочетания брюк и обуви. Эксперты отмечают: капри теперь носят не только летом — их смело комбинируют с остроносыми туфлями на каблуке, пишет Vogue. 

Классический костюмный брюки становятся свободнее и идут в пару с плоскими сандалиями или кедами — удобно и стильно для офиса. Джинсы тоже не теряют позиций: популярная «баррель»-модель отлично смотрится с дерби, а прямой крой — с босоножками на каблуке.

Есть и более смелый тренд — брюки-блумеры. Их рекомендуют носить с туфлями Mary Jane. Такой вариант уже показали на подиумах Chloé и The Row.

Главный акцент этой осени — сочетать привычные формы с обувью, которая меняет настроение образа: от строгости до лёгкой романтики.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
