Общедомовое имущество перестанет быть расходом: как превратить его в доход

Владельцы квартир могут не только платить за общее имущество, но и зарабатывать на нём. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, крыши, подвалы и подъезды при грамотном подходе могут приносить доход, который идёт на содержание дома и уменьшает платежи жильцов.

Например, на крышах законно устанавливают рекламные конструкции или оборудование мобильных операторов. В подъездах всё чаще ставят постаматы и автоматы с напитками. А подвалы и чердаки можно сдавать в аренду под склады или мастерские, если они не заняты коммуникациями и не числятся как отдельные нежилые помещения.

Чтобы узаконить такую практику, нужно решение общего собрания жильцов. Только оно вправе определить условия аренды и заключить договор с оператором или арендатором. При этом важно соблюдать нормы пожарной безопасности и получать согласование с муниципалитетом, если речь идёт о наружной рекламе.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
