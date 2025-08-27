Вирусы из Китая, клещи из России: чего стоит бояться больше всего

1:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В мире снова тревожатся из-за новых вирусов. На этот раз речь идёт о чикунгунье. Как рассказала врач-инфекционист Светлана Звонцова, болезнь известна ещё с 50-х годов и передаётся не от человека к человеку, а через укусы комаров. В России риск её распространения низкий из-за климата, но полностью исключать угрозу нельзя.

Звонцова отметила, что новые инфекции чаще всего появляются в густонаселённых районах Китая и на так называемых "живых" рынках. Но и Россия внесла свой вклад: отсюда пришли в мир клещевой энцефалит и хантавирусы.

Эксперт предупреждает: главная опасность чужих вирусов в том, что у людей нет иммунитета, а врачи не всегда готовы распознать симптомы. Климатические изменения и активные путешествия россиян тоже увеличивают риск завоза экзотических болезней.

По прогнозам, в будущем в стране могут появиться новые арбовирусы, клещевые инфекции и даже завозные лихорадки вроде Марбург или Ласса. При этом крепкий иммунитет не всегда спасает. Защита — это вакцинация, здоровый образ жизни и своевременная диагностика.