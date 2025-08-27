Избиение матери и гибель собак: раскрыта тёмная сторона актёра из Полицейского с Рублёвки

Актёр Яков Левда, снимавшийся в популярных сериалах "Склифосовский" и "Полицейский с Рублёвки", помещён под домашний арест после инцидента с избиением матери.

Как сообщает Telegram-канал Mash, соседи артиста неоднократно жаловались на его агрессивное поведение и проблемы с алкоголем.

По их словам, Левда "постоянно устраивает скандалы во дворе и цепляется к людям". Также жильцы дома и зоозащитники утверждают, что по вине актёра погибли две собаки.

Сам Левда частично признал вину в конфликте с матерью.

"Да, с мамой у нас произошёл конфликт, я её ударил — но не так, как все подают", — прокомментировал он ситуацию.

Обвинения в жестоком обращении с животными актёр категорически отверг, а свои проблемы с алкоголем объяснил творческим кризисом.

"Под домашним арестом, съёмки сорваны, новых ролей нет. Мне тяжело", — заявил Левда.