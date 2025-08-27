Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Концерты Ленинграда на грани отмены: отказ Шнурова помогать СВО вызвал бурю негодования

Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин объявил о направлении обращений к губернаторам российских регионов с требованием отменить концерты группы "Ленинград" на период проведения СВО.

Поводом для инициативы стал отказ лидера группы Сергея Шнурова оказать финансовую помощь фронту через структуры Бородина.

Глава ФПБК раскритиковал музыканта, заявив, что тот предпочитает "эпатажные выходки на сцене" реальной поддержке страны.

"Позиция этого товарища вполне ясна: голые перформансы кажутся ему более предпочтительными, нежели участие в жизни страны", — написал Бородин в Telegram-канале.

Он выразил надежду, что региональные власти отменят концерты "ради сохранения морального облика страны".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
