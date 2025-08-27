С чистого листа: как Медведева пережила расставание и нашла новую любовь

Двукратная серебряная призёрка Олимпиады-2018 Евгения Медведева откровенно рассказала о сложном периоде после расставания с Дмитрием Чигиревым.

Пара встречалась около двух лет, а их разрыв пришёлся на время участия фигуристки в шоу "Звёздные танцы" на ТНТ.

"На проекте у нас дела были не очень, я себя максимально неуверенно чувствовала, уязвимо, ещё и личные какие-то проблемы, расставание. Я вообще в развале была", — поделилась Медведева в интервью FAMETIME TV.

В этот сложный момент поддержку ей оказал партнёр по шоу, танцовщик Ильдар Гайнутдинов.

По словам фигуристки, он сильно изменился, когда увидел, насколько ей плохо. Именно в этот период между ними начали зарождаться романтические чувства.

Официально о своих отношениях Медведева и Гайнутдинов объявили в июле 2025 года, спустя несколько месяцев после окончания проекта.