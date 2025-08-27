Мария Машкова разрывается между США и Россией: боль из-за отца и тревога за семью

Актриса Мария Машкова в интервью на YouTube-канале журналистки Нино Росебашвили призналась, что сожалеет об отсутствии общения со своим отцом — народным артистом России Владимиром Машковым.

"Мне жалко, что в моей жизни сейчас нет той фигуры. Мне кажется, что дочкам это очень важно…", — поделилась актриса.

Она добавила, что наблюдает за отношениями своего мужа с дочерьми, и это помогает ей справляться с личными переживаниями.

Машкова, которая сейчас проживает в США, также рассказала о тревоге за пожилых родственников, оставшихся в России.

Актриса призналась, что всегда берёт с собой российский загранпаспорт, опасаясь внезапной плохой новости из России.

"Очень боюсь, что может кто-то уйти из близких. Не дождаться меня… Бабушка с дедушкой взрослые прямо совсем", — сказала Машкова, едва сдерживая слёзы.

Она отметила, что часто думает о сложном выборе — возвращаться ли в Россию для прощания с родными.