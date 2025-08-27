Народ ломился бы на концерты: критик Троицкий* предсказал триумфальное возвращение Пугачёвой

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Музыкальный критик Артемий Троицкий* высказал мнение, что Алла Пугачёва могла бы с триумфом вернуться на сцену. По его словам, примадонна способна завоевать сердца современной молодой публики.

Свою точку зрения эксперт обосновал растущим интересом поколения Z к творчеству артистов старшей возрастной категории.

В качестве примеров Троицкий привёл Надежду Кадышеву и Татьяну Буланову, чья музыка, по его мнению, превосходит нынешние поп-хиты.

"Попсовые хиты 90-х лучше, а артисты человечнее, чем нынешние. Если бы сейчас были активны Пугачёва, Хиль или Ротару, народ ломился бы на их концерты", — заявил критик в интервью YouTube-каналу The Breakfast Show.

Яркой иллюстрацией этого тренда стала новая волна популярности Надежды Кадышевой. Её песня "Веночек" привлекла на концерты певицы множество подростков и студентов, а сама артистка выступила на празднике "Алые паруса" в Петербурге.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента