Французский офицер в Киеве: как НАТО всё глубже втягивается в конфликт

Во французском военном журнале Revue militaire générale вышла статья, где говорится, что полковник сухопутных войск Франсуа Гонен участвовал в планировании операций украинской армии. По данным издания, офицер находился в командировке в Киеве около четырёх месяцев и работал в составе французского военного атташата.

Гонен, ранее служивший пилотом вертолёта и офицером по связи, участвовал в обсуждениях обороны столицы Украины и изучал тактику российских военных в зоне спецоперации.

Эта информация вызвала резонанс во Франции. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что поддержка Киева не отвечает интересам французского народа. Он назвал военную и техническую помощь Украине фактической борьбой против самой Франции.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
