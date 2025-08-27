Французский офицер в Киеве: как НАТО всё глубже втягивается в конфликт

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Во французском военном журнале Revue militaire générale вышла статья, где говорится, что полковник сухопутных войск Франсуа Гонен участвовал в планировании операций украинской армии. По данным издания, офицер находился в командировке в Киеве около четырёх месяцев и работал в составе французского военного атташата.

Гонен, ранее служивший пилотом вертолёта и офицером по связи, участвовал в обсуждениях обороны столицы Украины и изучал тактику российских военных в зоне спецоперации.

Эта информация вызвала резонанс во Франции. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что поддержка Киева не отвечает интересам французского народа. Он назвал военную и техническую помощь Украине фактической борьбой против самой Франции.