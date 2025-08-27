Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

В 2026 году повысят пенсии для инвалидов и по потере кормильца: кого коснутся изменения

1:10
В 2026 году в России дважды повысят страховые пенсии для неработающих граждан. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. Первое повышение проведут 1 февраля — по фактической инфляции за прошлый год. Второе — 1 апреля, на основе данных Социального фонда.

Помимо этого, увеличат социальные выплаты для инвалидов, людей старше 80 лет и для тех, кто получает пенсию по потере кормильца. По расчётам, при инфляции около 9% пенсия для инвалидов с детства первой группы составит примерно 23 тысячи рублей, для инвалидов первой группы и детей-сирот — около 19 тысяч, а выплаты по старости и потере кормильца вырастут до 9,6 тысячи.

Говырин уточнил, что пересчёт затронет и накопительную часть страховых пенсий, включая все индексации, пропущенные работающими пенсионерами с 2025 года. Окончательные суммы определит правительство после утверждения коэффициента.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
