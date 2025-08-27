США готовят новый фронт: Трамп допустил экономическую войну против России

Президент США Дональд Трамп говорит, что надеется на скорейшее завершение конфликта на Украине. Он подчеркнул, что не хотел бы доводить ситуацию до экономической войны, но если прогресса не будет, то такой вариант возможен. Трамп назвал его болезненным для России.

Владимир Путин в ответ на санкционное давление Запада заявил, что это часть долгосрочной стратегии по ослаблению России. По его словам, ограничительные меры ударили по мировой экономике, а их настоящая цель — ухудшить жизнь простых людей.

Таким образом, в риторике Вашингтона снова звучит угроза ужесточения давления, тогда как Москва указывает, что последствия санкций уже ощущают миллионы по всему миру.