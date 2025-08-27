SIM-карта перестала быть общей: с сентября делиться ею с друзьями станет опасно

С 1 сентября в России вступает в силу закон, который запрещает передавать свои sim-карты третьим лицам. Об этом напомнил депутат Госдумы Антон Немкин. Он подчеркнул, что симку можно будет оформить только на себя или близких родственников — родителей, детей, супругов, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков.

Если же купить карту на себя и отдать её другу или коллеге — это уже нарушение. За него грозит штраф: до 50 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч для организаций.

При этом закон не касается бытовых ситуаций. Немкин пояснил, что можно спокойно дать другу телефон с симкой, чтобы позвонить или выйти в интернет — это не считается нарушением. Также не накажут за передачу устройств сотрудникам госорганов или экстренных служб в экстренной ситуации.

По словам депутата, цель нововведений — защита граждан от мошенников. Он отметил, что аферы часто строятся на использовании "левых" номеров. Теперь каждая sim-карта будет юридически привязана к конкретному человеку или его близким родственникам.