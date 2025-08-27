Мордастая, тебе отвечу: Алёна Водонаева не выдержала и рассказала всю правду о своём пупке

Телеведущая Алёна Водонаева опубликовала гневный ответ на многочисленные комментарии о форме своего пупка.

В сторис Instagram* знаменитость обрушилась на подписчицу, задавшую бестактный вопрос.

Водонаева раскрыла медицинские подробности: три перенесённые внематочные беременности потребовали лапароскопических операций, которые проводились через пупок. Это и объясняет его измененную форму.

"Возможно, со временем пупок немного деформируется от пережитого опыта", — написала она.

Эмоциональный ответ завершился жёстким пожеланием: "Заклинаю, чтобы по всему вашему женскому роду, во всех следующих поколениях вы узнали, что это такое".

Это не первый случай, когда блогер сталкивается с критикой внешности. Ранее она уже отвечала на замечания о худобе, объясняя это преодолением последствий расстройства пищевого поведения.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ